Türkiye ve Çin arasındaki ticaret genişliyor. Türk kirazının ardından Antep Fıstığı da Çin'e ihraç edilecek.

Çin ile kurulan siyasi temaslar meyvelerini veriyor.Türkiye'nin Asya politikası dev bir pazarı da beraberinde getirdi. Türk kirazından sonra Antep fıstığı da "Çin Seddi"ni aştı.Açıklamayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı. Pekin ziyaretlerini işaret etti, 25 ton Türk kirazının Çin'e girdiğini söyledi. Ardından fıstık müjdesini verdi.Antep fıstığı ihracatçılarına 2,8 milyar dolarlık yeni bir pazar açıldı. Teknik şartları karşılayan 39 firma Çin'e Antep fıstığı ihracatı yapabilecek.Şimdi Türkiye; sebze-meyve, deniz ve süt ürünlerinde de gerekli izinlerin çıkmasını bekliyor.Geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin kabuklu ve kabuksuz Antep fıstığı ihracatı 72 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu sene sadece 5 ayda 52,6 milyon doları geçti. Fıstıkta ihracat rekoru 29,5 milyon dolarla İtalya'ya ait. Almanya, Suudi Arabistan, Irak, Portekiz ve İsrail de Türk Antep fıstığını tercih eden ülkeler arasında başı çekti.