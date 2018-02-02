Geçen yılın ekim-aralık döneminde Apple'ın geliri 88,29 milyar dolar ile şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek seviyeye ulaştı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemine denk gelen mali yılın ilk çeyreğinde gelirinin rekor kırdığını, ancak iPhone satışlarının gerilediğini duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu dönemdeki gelirin, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 12,7 artışla 88,29 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bunun firma tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek ciro olduğu vurgulandı. Şirket, 2017 mali yılının ilk çeyreğinde 78,35 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Ayrıca, şirketin 2017 ekim-aralık dönemindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 20,06 milyar dolara yükseldi. Şirket bir önceki senenin aynı döneminde 17,89 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirket, ayrıca, bu yılın ocak-mart döneminde gelirinin 60 milyar dolarla 62 milyar dolar arasında olmasının öngörüldüğünü bildirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin en son akıllı telefon modeli iPhone X'e talebin beklentilerini aştığını ifade ederek, iPhone X'un kasım ayı başında piyasa sürülmesinden bu yana firmanın en çok satan iPhone modeli olduğunu kaydetti.



iPhone satışları yıldan yıla düştü

Apple'ın bilançosunda iPhone satışlarında yıldan yıla düşüş görülmesi dikkat çekti.



Apple'ın iPhone satışları, 2016'nın ekim-aralık döneminde 78,3 milyon olurken, 2017'nin aynı döneminde yüzde 1,3 düşüşle 77,3 milyona geriledi.

Ancak, iPhone satışlarından elde edilen gelir söz konusu dönemde yüzde 13,2 artarak 54,38 milyar dolardan 61,58 milyar dolara tırmandı.

Aynı dönemde, Apple'ın Mac bilgisayar satışları 5,4 milyondan 5,1 milyona gerilerken, iPad tablet satışları ise 13,1 milyondan 13,2 milyona yükseldi.

Söz konusu dönemde, şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir yüzde 18 artışla 7,17 milyar dolardan 8,47 milyar dolara ulaşırken, Apple TV, Apple Watch, Beats ürünleri ve iPod touch'tan elde edilen gelir de 4,02 milyar dolardan 5,49 milyar dolara yükselerek yüzde 36,5 artış kaydetti.

New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde Apple'ın hisse başına değeri yüzde 2,4 artışla 169,38 dolara kadar yükseldi.

Apple, yaklaşık 860 milyar dolarla dünyanın en büyük piyasa değerine sahip şirketi.