Apple markasının iPhone model telefonlara gönderdiği son yazılımın tazminat sebebi olduğu belirtildi. Apple bu durumdan dolayı özür diledi

Apple iPhone kullanıcılarının son yazılım güncellemesiyle telefonlarının yavaşlamasının tazminat sebebi olduğu bildirildi. Avukat Tayfun Taşlıoğlu, iPhone kullanıcılarının hukuki haklarını Aydınlık'a anlattı.



Taşlıoğlu, "Tüketicilerin il ve ilçelerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak zararlarını gidermek için bazı taleplerde bulunma hakları var. Bunlar, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, bütün masrafları Apple'a ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve imkan varsa satılanın ayıpsız bir mis ile değiştirilmesini isteme haklarıdır" dedi.



APPLE ÖZÜR DİLEDİ



Apple, eski iPhone modellerini gizlice yavaşlattığı için özür diledi.



Pil ömrünün azalmasına bağlı olarak meydana gelebilecek beklenmedik kapanmaların önüne geçmek için eski model iPhone telefonları yavaşlattığını kabul eden Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Özür dileriz. Herhangi bir Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey asla yapmadık ve yapmayacağız." ifadelerine yer verdi.



Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti.



Apple, ayrıca, 2018'de, kullanıcıların bataryaların durumunu daha iyi takip etmeleri için işletim sisteminde güncelleme yapılacağını duyurdu.



ABD'DE TOPLU TAZMİNAT DAVASI



iPhone kullanıcıları geçen hafta telefonlarına gelen yazılım güncellemesiyle telefonlarının yavaşladığını belirtmiş ve şikayette bulunmuştu. Daha sonra yapılan araştırmalarda yavaşlatmanın Apple tarafından bilinçli olarak yapıldığı anlaşılmıştı. Tartışmaların büyümesi üzerine açıklama yapan şirket yetkilileri, telefonun ömrünü uzatmak için yeni güncellemelerle pili eskimiş olan cihazları yavaşlattıklarını belirtmişti. Apple açıklamasına "Lityum iyon piller, soğuk ortamlarda, eskidiklerinde ya da şarjları düşük olduğunda, akım taleplerini karşılamada zorlanırlar. Bu da elektronik bileşenlerin korunması için cihazın ani şekilde kapanmasına neden olabilir. Geçen yıl iPhone 6s, iPhone 6 ve iPhone SE'de sıkça görülen beklenmedik kapanma sorununu çözmek için yeni bir yazılım geliştirdik. Bu özelliği iOS 11.2 ile iPhone 7 için de kullanıma soktuk ve gelecekte diğer ürünlerimiz de kullanıma sunmayı planlıyoruz" denildi.



Ancak açıklamalar tüketicileri tatmin etmedi ve geçtiğimiz hafta ABD'de şirkete karşı toplu tazminat davaları açılmaya başlandı.



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