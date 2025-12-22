Araba alacaklar dikkat: 400 bin TL’lik kredi cep yakıyor: 36 ayda geri ödeme farkı dudak uçuklattı

Araç fiyatlarındaki durgunluğu fırsat bilip otomobil sahibi olmak isteyenler bankaların yolunu tuttu ancak faiz oranlarındaki makas giderek açıldı. 36 ay vadeli 400 bin TL kredi için bankaların sunduğu ödeme planları arasındaki uçurum dudak uçuklattı.

Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, taşıt kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. 400.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir taşıt kredisi için bankaların sunduğu teklifler, bütçeleri zorlayan tabloyu gözler önüne serdi.

İşte 400 bin TL, 36 ay vadeli taşıt kredisi için bankaların güncel teklifleri:

Akbank
Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 21.052,33 TL
Toplam ödeme: 760.183 TL

Albaraka Türk
Faiz / kâr payı oranı: %3,10
Aylık taksit: 21.242,72 TL
Toplam ödeme: 764.757 TL

Dünya Katılım
Faiz / kâr payı oranı: %2,94
Aylık taksit: 20.636,27 TL
Toplam ödeme: 745.205 TL

Kuveyt Türk
Faiz / kâr payı oranı: %3,01
Aylık taksit: 20.900,59 TL
Toplam ödeme: 754.721 TL

Vakıf Katılım
Faiz / kâr payı oranı: %3,04
Aylık taksit: 21.014,35 TL
Toplam ödeme: 758.516 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 21.052,33 TL
Toplam ödeme: 759.883 TL

Türkiye Finans
Faiz / kâr payı oranı: %3,14
Aylık taksit: 21.395,59 TL
Toplam ödeme: 772.241 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 21.625,84 TL
Toplam ödeme: 780.530 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 22.754,17 TL
Toplam ödeme: 821.150 TL

Ziraat Katılım
Faiz / kâr payı oranı: %3,49
Aylık taksit: 22.754,17 TL
Toplam ödeme: 821.150 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 22.793,53 TL
Toplam ödeme: 822.567 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %4,79
Aylık taksit: 28.101,55 TL
Toplam ödeme: 1.013.655 TL

Halkbank
Faiz oranı: %4,80
Aylık taksit: 28.144,35 TL
Toplam ödeme: 1.015.196 TL

Anadolubank
Faiz oranı: %4,82
Aylık taksit: 28.230,03 TL
Toplam ödeme: 1.018.281 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %6,00
Aylık taksit: 33.438,58 TL
Toplam ödeme: 1.205.788 TL

