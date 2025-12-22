Araba alacaklar dikkat: 400 bin TL’lik kredi cep yakıyor: 36 ayda geri ödeme farkı dudak uçuklattı

Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, taşıt kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. 400.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir taşıt kredisi için bankaların sunduğu teklifler, bütçeleri zorlayan tabloyu gözler önüne serdi.