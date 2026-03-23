Araç alacaklar dikkat! 400 bin liralık kredinin geri ödeme tablosu dudak uçuklattı

Sıfır veya ikinci el araç almayı mı düşünüyorsunuz? Bankaların güncel taşıt kredisi faiz ve kâr payı oranları açıklandı. İşte 36 ay vadeli güncel taşıt kredisi oranları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği taşıt kredisi ve araç finansmanı oranları bankalar tarafından güncellendi.

1 19
Piyasada 400.000 TL nakit ihtiyacı için 36 ay vade seçeneğiyle kullandırılan taşıt kredilerinin ödeme planları netleşti.

2 19
İşte bankaların 400 bin TL için 36 ay vadeli taşıt kredisi geri ödeme tablosu:

3 19
Akbank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Tutar: 779.445 TL

4 19
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 21.818,55 TL
Toplam Tutar: 787.467 TL

5 19
Albaraka Türk
Faiz Oranı: %2,92
Aylık Taksit: 20.561,03 TL
Toplam Tutar: 740.217 TL

6 19
Dünya Katılım
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 20.448,42 TL
Toplam Tutar: 738.443 TL

7 19
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %2,91
Aylık Taksit: 20.523,46 TL
Toplam Tutar: 740.844 TL

8 19
Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 20.938,48 TL
Toplam Tutar: 756.085 TL

9 19
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Tutar: 759.883 TL

10 19
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Tutar: 765.364 TL

11 19
TEB
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Tutar: 779.145 TL

12 19
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %3,38
Aylık Taksit: 22.323,19 TL
Toplam Tutar: 805.634 TL

13 19
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Tutar: 779.145 TL

14 19
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Tutar: 822.567 TL

15 19
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Tutar: 1.013.655 TL

16 19
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Tutar: 1.018.281 TL

17 19
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Tutar: 1.029.103 TL

18 19
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Tutar: 1.205.788 TL

19 19
taşıt kredisi