Araç alacaklar dikkat! 400 bin liralık kredinin geri ödeme tablosu dudak uçuklattı
Sıfır veya ikinci el araç almayı mı düşünüyorsunuz? Bankaların güncel taşıt kredisi faiz ve kâr payı oranları açıklandı. İşte 36 ay vadeli güncel taşıt kredisi oranları...
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği taşıt kredisi ve araç finansmanı oranları bankalar tarafından güncellendi.
Piyasada 400.000 TL nakit ihtiyacı için 36 ay vade seçeneğiyle kullandırılan taşıt kredilerinin ödeme planları netleşti.
İşte bankaların 400 bin TL için 36 ay vadeli taşıt kredisi geri ödeme tablosu:
Akbank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Tutar: 779.445 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 21.818,55 TL
Toplam Tutar: 787.467 TL
Albaraka Türk
Faiz Oranı: %2,92
Aylık Taksit: 20.561,03 TL
Toplam Tutar: 740.217 TL
Dünya Katılım
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 20.448,42 TL
Toplam Tutar: 738.443 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %2,91
Aylık Taksit: 20.523,46 TL
Toplam Tutar: 740.844 TL
Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 20.938,48 TL
Toplam Tutar: 756.085 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Tutar: 759.883 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Tutar: 765.364 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Tutar: 779.145 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %3,38
Aylık Taksit: 22.323,19 TL
Toplam Tutar: 805.634 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Tutar: 779.145 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Tutar: 822.567 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Tutar: 1.013.655 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Tutar: 1.018.281 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Tutar: 1.029.103 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Tutar: 1.205.788 TL