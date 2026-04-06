Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste!

Araç sahibi olmak isteyenler için 400.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli taşıt kredilerinin güncel faiz ve kâr payı oranları belli oldu. İşte banka banka 400.000 TL'nin 36 ay vadeli geri ödemesi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 1

Otomobil satın almak amacıyla finansman arayışında olan tüketiciler için bankaların 400.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli taşıt kredisi maliyetleri güncellendi.

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 2

Hazırlanan veriler doğrultusunda, bankaların ve katılım finans kurumlarının araç kredileri için uyguladığı güncel faiz ve kâr payı oranları, aylık ödenecek taksit tutarları ile vade sonu toplam ödeme miktarları netleşti.

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 3

İşte 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi için bankaların sunduğu güncel tablo:

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 4

Akbank
Faiz Oranı: %3,35
Aylık Taksit: 22.206,28 TL
Toplam Ödeme: 801.726 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 21.818,55 TL
Toplam Ödeme: 787.467 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 6

Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 20.824,91 TL
Toplam Ödeme: 749.716 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 7

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.364 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 8

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,11
Aylık Taksit: 21.280,89 TL
Toplam Ödeme: 768.112 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 9

İş Bankası
Faiz Oranı: %3,35
Aylık Taksit: 22.206,28 TL
Toplam Ödeme: 801.426 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 10

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,48
Aylık Taksit: 22.714,84 TL
Toplam Ödeme: 820.034 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 11

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.867 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 12

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,57
Aylık Taksit: 23.069,85 TL
Toplam Ödeme: 832.514 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 13

TEB
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 23.546,88 TL
Toplam Ödeme: 849.687 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 15

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 16

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 17

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 18

Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste! - Resim: 19

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

taşıt kredisi