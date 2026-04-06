Araç alacaklar dikkat! 400 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı... İşte banka banka o liste!
Araç sahibi olmak isteyenler için 400.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli taşıt kredilerinin güncel faiz ve kâr payı oranları belli oldu. İşte banka banka 400.000 TL'nin 36 ay vadeli geri ödemesi...
Otomobil satın almak amacıyla finansman arayışında olan tüketiciler için bankaların 400.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli taşıt kredisi maliyetleri güncellendi.
Hazırlanan veriler doğrultusunda, bankaların ve katılım finans kurumlarının araç kredileri için uyguladığı güncel faiz ve kâr payı oranları, aylık ödenecek taksit tutarları ile vade sonu toplam ödeme miktarları netleşti.
İşte 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi için bankaların sunduğu güncel tablo:
Akbank
Faiz Oranı: %3,35
Aylık Taksit: 22.206,28 TL
Toplam Ödeme: 801.726 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 21.818,55 TL
Toplam Ödeme: 787.467 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 20.824,91 TL
Toplam Ödeme: 749.716 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.364 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,11
Aylık Taksit: 21.280,89 TL
Toplam Ödeme: 768.112 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,35
Aylık Taksit: 22.206,28 TL
Toplam Ödeme: 801.426 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,48
Aylık Taksit: 22.714,84 TL
Toplam Ödeme: 820.034 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.867 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,57
Aylık Taksit: 23.069,85 TL
Toplam Ödeme: 832.514 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 23.546,88 TL
Toplam Ödeme: 849.687 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL