Araç alacaklar dikkat: 400 bin TL’nin geri ödemesinde büyük uçurum!

Sıfır veya ikinci el otomobil piyasasında ibreler yeniden oynamaya başlarken, nakit desteği arayan vatandaşlar için bankalar son kozlarını oynadı. İşte 400.000 TL'lik taşıt kredisinin 36 aylık vadeli geri ödemesi...

Simge Sarıyar
Yükselen araç fiyatları ve değişen ekonomik dengeler, otomobil sahibi olmak isteyenleri kredi seçeneklerini ince eleyip sık dokumaya itiyor.

Bankalar, taşıt kredisi faiz ve kar payı oranlarını güncellerken, özellikle 36 ay vadeli kredilerdeki maliyet farkları dikkat çekiyor.

400.000 TL kredi çekerek aracına kavuşmak isteyen bir tüketici için "en uygun" ile "en pahalı" seçenek arasındaki fark dudak uçuklatıyor. 

İşte 36 ay vadeyle 400.000 TL kredi için bankaların sunduğu en güncel rakamlar:

Akbank
Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 21.052,33 TL
Toplam ödeme: 760.183 TL

Kuveyt Türk
Kâr payı oranı: %3,01
Aylık taksit: 20.900,59 TL
Toplam ödeme: 754.721 TL

Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %3,04
Aylık taksit: 21.014,35 TL
Toplam ödeme: 758.516 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 21.052,33 TL
Toplam ödeme: 759.883 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 21.204,58 TL
Toplam ödeme: 765.364 TL

Türkiye Finans
Kâr payı oranı: %3,14
Aylık taksit: 21.395,59 TL
Toplam ödeme: 772.241 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 21.625,84 TL
Toplam ödeme: 780.530 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 779.145 TL

Ziraat Katılım
Kâr payı oranı: %3,49
Aylık taksit: 22.754,17 TL
Toplam ödeme: 821.150 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 22.793,53 TL
Toplam ödeme: 822.567 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %4,79
Aylık taksit: 28.101,55 TL
Toplam ödeme: 1.013.655 TL

Anadolubank
Faiz oranı: %4,82
Aylık taksit: 28.230,03 TL
Toplam ödeme: 1.018.281 TL

Halkbank
Faiz oranı: %4,89
Aylık taksit: 28.530,65 TL
Toplam ödeme: 1.029.103 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %6,00
Aylık taksit: 33.438,58 TL
Toplam ödeme: 1.205.788 TL

