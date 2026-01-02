Araç alacaklar dikkat: 400 bin TL’nin geri ödemesinde büyük uçurum!
Sıfır veya ikinci el otomobil piyasasında ibreler yeniden oynamaya başlarken, nakit desteği arayan vatandaşlar için bankalar son kozlarını oynadı. İşte 400.000 TL'lik taşıt kredisinin 36 aylık vadeli geri ödemesi...
Yükselen araç fiyatları ve değişen ekonomik dengeler, otomobil sahibi olmak isteyenleri kredi seçeneklerini ince eleyip sık dokumaya itiyor.
Bankalar, taşıt kredisi faiz ve kar payı oranlarını güncellerken, özellikle 36 ay vadeli kredilerdeki maliyet farkları dikkat çekiyor.
400.000 TL kredi çekerek aracına kavuşmak isteyen bir tüketici için "en uygun" ile "en pahalı" seçenek arasındaki fark dudak uçuklatıyor.
İşte 36 ay vadeyle 400.000 TL kredi için bankaların sunduğu en güncel rakamlar:
Akbank
Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 21.052,33 TL
Toplam ödeme: 760.183 TL
Kuveyt Türk
Kâr payı oranı: %3,01
Aylık taksit: 20.900,59 TL
Toplam ödeme: 754.721 TL
Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %3,04
Aylık taksit: 21.014,35 TL
Toplam ödeme: 758.516 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 21.052,33 TL
Toplam ödeme: 759.883 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 21.204,58 TL
Toplam ödeme: 765.364 TL
Türkiye Finans
Kâr payı oranı: %3,14
Aylık taksit: 21.395,59 TL
Toplam ödeme: 772.241 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 21.625,84 TL
Toplam ödeme: 780.530 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 779.145 TL
Ziraat Katılım
Kâr payı oranı: %3,49
Aylık taksit: 22.754,17 TL
Toplam ödeme: 821.150 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 22.793,53 TL
Toplam ödeme: 822.567 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %4,79
Aylık taksit: 28.101,55 TL
Toplam ödeme: 1.013.655 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %4,82
Aylık taksit: 28.230,03 TL
Toplam ödeme: 1.018.281 TL
Halkbank
Faiz oranı: %4,89
Aylık taksit: 28.530,65 TL
Toplam ödeme: 1.029.103 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %6,00
Aylık taksit: 33.438,58 TL
Toplam ödeme: 1.205.788 TL