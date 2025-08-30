Araç almak hayal oldu! 300 bin TL’ye 36 ay vadede rekor geri ödeme

Bankaların 300.000 TL için 36 ay vadeli taşıt kredisi faiz ve kar payı oranları belli oldu. Aylık geri ödemeler dudak uçuklatıyor.

Taşıt sahibi olmak isteyenler için bankaların 300.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli taşıt kredisi seçenekleri açıklandı. Faiz ve kâr payı oranlarının yüksekliği dikkat çekerken, bankaların sunduğu kredi paketlerinde aylık geri ödemeler 15 bin TL’den başlayıp 25 bin TL’nin üzerine çıkıyor.

İşte bankaların taşıt kredisi oranları:

Akbank
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 16.075,42 TL
Toplam Ödeme: 580.440 TL

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Taksit: 15.590,34 TL
Toplam Ödeme: 562.977 TL

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 15.932,04 TL
Toplam Ödeme: 575.278 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 15.932,04 TL
Toplam Ödeme: 575.053 TL

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 16.075,42 TL
Toplam Ödeme: 580.215 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 17.065,63 TL
Toplam Ödeme: 615.862 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 17.690,11 TL
Toplam Ödeme: 638.343 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 18.263,28 TL
Toplam Ödeme: 658.978 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 17.361,80 TL
Toplam Ödeme: 626.524 TL

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 17.960,66 TL
Toplam Ödeme: 648.083 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 18.598,56 TL
Toplam Ödeme: 671.048 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 21.076,16 TL
Toplam Ödeme: 760.241 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 21.172,52 TL
Toplam Ödeme: 763.710 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 21.397,99 TL
Toplam Ödeme: 771.827 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 25.078,93 TL
Toplam Ödeme: 904.341 TL

