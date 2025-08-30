Araç almak hayal oldu! 300 bin TL’ye 36 ay vadede rekor geri ödeme
Bankaların 300.000 TL için 36 ay vadeli taşıt kredisi faiz ve kar payı oranları belli oldu. Aylık geri ödemeler dudak uçuklatıyor.
Taşıt sahibi olmak isteyenler için bankaların 300.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli taşıt kredisi seçenekleri açıklandı. Faiz ve kâr payı oranlarının yüksekliği dikkat çekerken, bankaların sunduğu kredi paketlerinde aylık geri ödemeler 15 bin TL’den başlayıp 25 bin TL’nin üzerine çıkıyor.
İşte bankaların taşıt kredisi oranları:
Akbank
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 16.075,42 TL
Toplam Ödeme: 580.440 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Taksit: 15.590,34 TL
Toplam Ödeme: 562.977 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 15.932,04 TL
Toplam Ödeme: 575.278 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 15.932,04 TL
Toplam Ödeme: 575.053 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 16.075,42 TL
Toplam Ödeme: 580.215 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 17.065,63 TL
Toplam Ödeme: 615.862 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 17.690,11 TL
Toplam Ödeme: 638.343 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 18.263,28 TL
Toplam Ödeme: 658.978 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 17.361,80 TL
Toplam Ödeme: 626.524 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 17.960,66 TL
Toplam Ödeme: 648.083 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 18.598,56 TL
Toplam Ödeme: 671.048 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 21.076,16 TL
Toplam Ödeme: 760.241 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 21.172,52 TL
Toplam Ödeme: 763.710 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 21.397,99 TL
Toplam Ödeme: 771.827 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 25.078,93 TL
Toplam Ödeme: 904.341 TL