Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor?

Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için 400 bin lira tutarında ve 36 ay vadeli taşıt kredisi seçeneklerinin aylık ödeme planları ve toplam maliyetleri netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 1

Otomobil piyasasındaki fiyat değişimleri ve Merkez Bankası'nın kararları doğrultusunda bankaların güncellediği faiz politikaları, araç sahibi olmak isteyenlerin finansman arayışlarını doğrudan şekillendiriyor.

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 2

Piyasada en çok talep gören 400.000 TL kredi tutarı ve 36 ay (3 yıl) vade seçeneği için banka banka güncel faiz oranları, aylık taksit miktarları ve toplam geri ödeme tutarları hesaplandı.

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 3

İşte, farklı bankaların sunduğu 400 bin TL 36 ay vadeli taşıt kredisi seçenekleri...

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 4

Akbank

Faiz oranı: %3,35

Aylık taksit: 22.206,28 TL

Toplam ödeme: 801.726 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 5

Garanti BBVA

Faiz oranı: %3,65

Aylık taksit: 23.387,41 TL

Toplam ödeme: 843.946 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 6

Albaraka Türk

Faiz oranı: %3,19

Aylık taksit: 21.587,38 TL

Toplam ödeme: 777.165 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 7

İş Bankası

Faiz oranı: %3,35

Aylık taksit: 22.206,28 TL

Toplam ödeme: 801.426 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 8

Kuveyt Türk

Faiz oranı: %3,53

Aylık taksit: 22.911,78 TL

Toplam ödeme: 827.124 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 9

Türkiye Finans

Faiz oranı: %3,56

Aylık taksit: 23.030,29 TL

Toplam ödeme: 831.090 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 10

TEB

Faiz oranı: %3,89

Aylık taksit: 24.351,04 TL

Toplam ödeme: 878.637 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 11

Alternatif Bank

Faiz oranı: %3,19

Aylık taksit: 21.587,38 TL

Toplam ödeme: 779.145 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 12

Şekerbank

Faiz oranı: %3,50

Aylık taksit: 22.793,53 TL

Toplam ödeme: 822.567 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 13

ICBC Bank Turkey

Faiz oranı: %3,83

Aylık taksit: 24.108,61 TL

Toplam ödeme: 869.909 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 14

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %4,79

Aylık taksit: 28.101,55 TL

Toplam ödeme: 1.013.655 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 15

Anadolubank

Faiz oranı: %4,82

Aylık taksit: 28.230,03 TL

Toplam ödeme: 1.018.281 TL

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Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor? - Resim: 16

Halkbank

Faiz oranı: %4,89

Aylık taksit: 28.530,65 TL

Toplam ödeme: 1.029.103 TL

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