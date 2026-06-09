Araç almak isteyenler için güncel rehber! Hangi banka ne kadar kredi taksiti istiyor?
Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için 400 bin lira tutarında ve 36 ay vadeli taşıt kredisi seçeneklerinin aylık ödeme planları ve toplam maliyetleri netleşti.
Otomobil piyasasındaki fiyat değişimleri ve Merkez Bankası'nın kararları doğrultusunda bankaların güncellediği faiz politikaları, araç sahibi olmak isteyenlerin finansman arayışlarını doğrudan şekillendiriyor.
Piyasada en çok talep gören 400.000 TL kredi tutarı ve 36 ay (3 yıl) vade seçeneği için banka banka güncel faiz oranları, aylık taksit miktarları ve toplam geri ödeme tutarları hesaplandı.
İşte, farklı bankaların sunduğu 400 bin TL 36 ay vadeli taşıt kredisi seçenekleri...
Akbank
Faiz oranı: %3,35
Aylık taksit: 22.206,28 TL
Toplam ödeme: 801.726 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,65
Aylık taksit: 23.387,41 TL
Toplam ödeme: 843.946 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 777.165 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %3,35
Aylık taksit: 22.206,28 TL
Toplam ödeme: 801.426 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %3,53
Aylık taksit: 22.911,78 TL
Toplam ödeme: 827.124 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %3,56
Aylık taksit: 23.030,29 TL
Toplam ödeme: 831.090 TL
TEB
Faiz oranı: %3,89
Aylık taksit: 24.351,04 TL
Toplam ödeme: 878.637 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 779.145 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 22.793,53 TL
Toplam ödeme: 822.567 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 24.108,61 TL
Toplam ödeme: 869.909 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %4,79
Aylık taksit: 28.101,55 TL
Toplam ödeme: 1.013.655 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %4,82
Aylık taksit: 28.230,03 TL
Toplam ödeme: 1.018.281 TL
Halkbank
Faiz oranı: %4,89
Aylık taksit: 28.530,65 TL
Toplam ödeme: 1.029.103 TL