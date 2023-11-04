Araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Güncel fiyatlar!

Trafikte kullanılan her türlü aracın yeterliliğinin denetimi için uygulanan standart bir prosedür olan araç muayene TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştirilir. Araç muayenesi, trafikteki herkesin can ve mal güvenliği için son derece kritik bir öneme sahiptir. Bu muayene, araçlardaki olası sorunları belirlemek için kullanılır.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

TÜVTÜRK'ün resmi internet sayfasında belirtildiğine göre, ödeme yöntemi olarak kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak yapılır. Kredi kartı veya banka kartıyla gerçekleştirilen işlemlere, hizmet sağlayıcı firmanın belirlediği yasal hizmet bedeli eklenir. 2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesine göre, muayene süresini geçiren her araç için her ay gecikme için %5 fazla ücret tahsil edilir. Araç muayene ücretlerine KDV dahildir.

TEKRAR MUAYENE İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Muayene raporu sonuçlarına göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olarak değerlendirilen araçların muayeneleri onaylanmaz. Eğer aracıın ücretsiz muayene tekrarı gerekiyorsa, bir önceki ücretli muayene tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Her bir ücretli muayene için bir muayene tekrarı hakkınız var. Ancak; belirtilen süre içinde muayene tekrarı yapmayan, muayene ücretini tam olarak ödemeyen veya 2918 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca araçlarına değişiklik (tadilat) yaptıran araçlar, tekrar muayene edilmek zorunda ve muayene ücreti eksiksiz olarak tahsil edilir.

GÜNCEL ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılına girerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, birçok sektörü etkilemeye devam ediyor. 2024 yılı için belirlenen oranı %58,46 olarak ilan edildi. Bu oran, birçok harcama kaleminde yeniden değerleme ihtiyacını beraberinde getiriyor ve araç muayene ücretleri de bu güncelleme kapsamında yer alıyor. Araç muayenesi konusunda merak içerisinde olan sürücülerin en merak ettiği sorulardan biri, "Araç muayene ücreti ne kadar? 2024 yılı değerleme oranı baz alındığında TÜVTÜRK araç muayene ücretleri şu şekilde görünüyor: Motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör: 912,47 TL. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 1.791,29 TL. Otobüs, kamyon, tanker ve çekici: 2.421,42 TL