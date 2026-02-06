Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! 300 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
Hayallerindeki otomobile kavuşmak isteyen vatandaşlar, artan araç fiyatları karşısında soluğu bankalarda alıyor. Ancak kredi faiz oranlarındaki değişkenlik, toplam geri ödemede yüz binlerce liralık farklara neden oluyor. Peki, 300 bin TL'lik bir taşıt kredisinin 36 ay vadede geri ödemesi ne kadar?
Otomobil piyasasındaki hareketlilik sürerken, nakit sıkıntısı yaşayan alıcılar için taşıt kredileri can simidi olmaya devam ediyor. Ancak bankaların sunduğu faiz ve kâr payı oranları arasındaki makas iyice açılmış durumda.
Vatandaşlar "Hangi banka daha avantajlı?" sorusuna yanıt ararken, 36 ay vadeli 300.000 TL taşıt kredisi için yapılan hesaplamalar çarpıcı tabloyu ortaya koydu.
İşte banka banka 300 bin TL'lik bir taşıt kredisinin 36 ay vadede geri ödemesi:
Akbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 15.224,05 TL
Toplam Ödeme: 549.790 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 15.224,05 TL
Toplam Ödeme: 549.565 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,82
Aylık Taksit: 15.140,10 TL
Toplam Ödeme: 546.768 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 15.477,20 TL
Toplam Ödeme: 558.904 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 15.477,20 TL
Toplam Ödeme: 558.679 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 15.903,43 TL
Toplam Ödeme: 574.023 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.190,54 TL
Toplam Ödeme: 584.359 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 16.219,38 TL
Toplam Ödeme: 585.397 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.479,96 TL
Toplam Ödeme: 594.778 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.190,54 TL
Toplam Ödeme: 584.359 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 17.095,14 TL
Toplam Ödeme: 616.925 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 21.076,16 TL
Toplam Ödeme: 760.241 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 21.172,52 TL
Toplam Ödeme: 763.710 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 21.397,99 TL
Toplam Ödeme: 771.827 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 25.078,93 TL
Toplam Ödeme: 904.341 TL