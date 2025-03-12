Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı

Araç satın almak isteyenler için bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. Peki, en düşük faiz oranı hangi bankada? En uygun aylık ödeme tutarı ne kadar? İşte bankaların sunduğu en avantajlı taşıt kredisi seçenekleri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 1

Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyenler için bankalar farklı faiz oranları ve ödeme planlarıyla kredi seçenekleri sunuyor. 

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 2

Ekonomim'e göre, 2024 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3,00 ile yüzde 7,41 arasında değişirken, kredi vade süresi ise maksimum 36 ay olarak belirleniyor.

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 3

Özellikle sıfır ve ikinci el araçlar için sunulan kredilerde, kredi notu ve gelir durumu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. 

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 4

Bazı bankalar, belirli şartları sağlayan müşterilerine daha düşük faiz oranları ve esnek ödeme planları sunarken, bazıları ise ek teminat veya kefil talep edebiliyor.

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 5

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Taşıt kredisi faiz oranları bankalara göre değişiklik gösterirken, şu anda en düşük faiz oranını sunan bankalar arasında şunlar yer alıyor:

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 6

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 7,41

Aylık Taksit: 39 bin 991 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 441 bin 678 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 7

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 6,29

Aylık Taksit: 34 bin 760 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 253 bin 368 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 8

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,30

Aylık Taksit: 30 bin 313 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 93 bin 289 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 9

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,15

Aylık Taksit: 29 bin 657 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 69 bin 652 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 10

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Aylık Taksit: 28 bin 101 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 13 bin 655 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 11

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit: 24 bin 757 TL

Toplam Ödeme: 893 bin 262 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 12

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 22 bin 990 TL

Toplam Ödeme: 829 bin 667 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 13

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 3,49

Aylık Taksit: 22 bin 754 TL

Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 14

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 22 bin 362 TL

Toplam Ödeme: 807 bin 39 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 15

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,30

Aylık Taksit: 22 bin 12 TL

Toplam Ödeme: 794 bin 733 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 16

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,25

Aylık Taksit: 21 bin 818 TL

Toplam Ödeme: 787 bin 467 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 17

ALBARAKA TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 21 bin 204 TL

Toplam Ödeme: 763 bin 384 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı - Resim: 18

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00

Aylık Taksit: 20 bin 862 TL

Toplam Ödeme: 753 bin 358 TL

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