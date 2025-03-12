Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar açıklandı
Araç satın almak isteyenler için bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. Peki, en düşük faiz oranı hangi bankada? En uygun aylık ödeme tutarı ne kadar? İşte bankaların sunduğu en avantajlı taşıt kredisi seçenekleri...
Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyenler için bankalar farklı faiz oranları ve ödeme planlarıyla kredi seçenekleri sunuyor.
Ekonomim'e göre, 2024 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3,00 ile yüzde 7,41 arasında değişirken, kredi vade süresi ise maksimum 36 ay olarak belirleniyor.
Özellikle sıfır ve ikinci el araçlar için sunulan kredilerde, kredi notu ve gelir durumu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor.
Bazı bankalar, belirli şartları sağlayan müşterilerine daha düşük faiz oranları ve esnek ödeme planları sunarken, bazıları ise ek teminat veya kefil talep edebiliyor.
EN DÜŞÜK FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?
Taşıt kredisi faiz oranları bankalara göre değişiklik gösterirken, şu anda en düşük faiz oranını sunan bankalar arasında şunlar yer alıyor:
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 7,41
Aylık Taksit: 39 bin 991 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 441 bin 678 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 6,29
Aylık Taksit: 34 bin 760 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 253 bin 368 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,30
Aylık Taksit: 30 bin 313 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 93 bin 289 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,15
Aylık Taksit: 29 bin 657 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 69 bin 652 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Taksit: 28 bin 101 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 13 bin 655 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 24 bin 757 TL
Toplam Ödeme: 893 bin 262 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 22 bin 990 TL
Toplam Ödeme: 829 bin 667 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 22 bin 362 TL
Toplam Ödeme: 807 bin 39 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,30
Aylık Taksit: 22 bin 12 TL
Toplam Ödeme: 794 bin 733 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,25
Aylık Taksit: 21 bin 818 TL
Toplam Ödeme: 787 bin 467 TL
ALBARAKA TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 21 bin 204 TL
Toplam Ödeme: 763 bin 384 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00
Aylık Taksit: 20 bin 862 TL
Toplam Ödeme: 753 bin 358 TL