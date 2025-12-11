Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrolün küresel piyasalardaki seyri ve döviz kurundaki son dalgalanmaların yanı sıra vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, sürücüler "Benzin ve motorin fiyatlarına zam mı, indirim mi geliyor?" sorusuna yanıt arıyor.
Brent petrol fiyatlarının küresel piyasada sık sık yön değiştirmesi, döviz kurundaki sert dalgalanmalar ve yıl boyunca art arda yapılan vergi düzenlemeleri, akaryakıt tarifelerini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almayı sürdürüyor.
Özellikle peş peşe uygulanan ÖTV artışlarıyla birlikte rakamlar yakından takip edilirken, “Bugün benzin fiyatı ne?”, “Motorinde son durum ne?”, “Akaryakıt fiyatları nasıl değişti?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
İşte 11 Aralık 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.44 TL
Motorin litre fiyatı: 55.10 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54.95 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.29 TL
Motorin litre fiyatı: 56.13 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.64 TL
Motorin litre fiyatı: 56.47 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL