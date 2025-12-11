Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrolün küresel piyasalardaki seyri ve döviz kurundaki son dalgalanmaların yanı sıra vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, sürücüler "Benzin ve motorin fiyatlarına zam mı, indirim mi geliyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarının küresel piyasada sık sık yön değiştirmesi, döviz kurundaki sert dalgalanmalar ve yıl boyunca art arda yapılan vergi düzenlemeleri, akaryakıt tarifelerini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almayı sürdürüyor.

1 7
Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Özellikle peş peşe uygulanan ÖTV artışlarıyla birlikte rakamlar yakından takip edilirken, “Bugün benzin fiyatı ne?”, “Motorinde son durum ne?”, “Akaryakıt fiyatları nasıl değişti?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

2 7
Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte 11 Aralık 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları...

3 7
Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası  

Benzin litre fiyatı: 54.44 TL

Motorin litre fiyatı: 55.10 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

4 7
Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası 

Benzin litre fiyatı: 54.29 TL

Motorin litre fiyatı: 54.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

5 7
Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Ankara 

Benzin litre fiyatı: 55.29 TL

Motorin litre fiyatı: 56.13 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

6 7
Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

İzmir 

Benzin litre fiyatı: 55.64 TL

Motorin litre fiyatı: 56.47 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

7 7
akaryakıt fiyatları