Araç sahipleri dikkat: 30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz piyasalarındaki dalgalanmaların ardından akaryakıt tabelaları bir kez daha gündeme geldi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 30 Aralık 2025 tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti.
Global piyasalarda devam eden dalgalanmalar, döviz kurlarındaki anlık değişimler ve peş peşe gelen ÖTV zamları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici rol oynamayı sürdürüyor.
SÜRÜCÜLERİN GÖZÜ TABELALARDA
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Günlük yakıt maliyetlerini takip eden vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
30 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki istasyonlarda geçerli olan tarife merak konusu oldu.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 51.87 TL
Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 51.70 TL
Motorin litre fiyatı: 53.10 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.73 TL
Motorin litre fiyatı: 54.28 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.06 TL
Motorin litre fiyatı: 54.62 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL