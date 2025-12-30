Araç sahipleri dikkat: 30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

SÜRÜCÜLERİN GÖZÜ TABELALARDA

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Günlük yakıt maliyetlerini takip eden vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.