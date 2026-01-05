Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

Global piyasalarda gözlemlenen dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, pompa fiyatlarını şekillendiren ana unsurlar olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek adına “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor.