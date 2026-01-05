Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken, araç sahipleri haftanın ilk iş gününde pompa fiyatlarındaki son durumu ve indirim beklentilerini mercek altına aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki anlık değişimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmayı sürdürüyor.

1 7
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 2

Global piyasalarda gözlemlenen dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, pompa fiyatlarını şekillendiren ana unsurlar olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek adına “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

2 7
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 3

Peki, 5 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

3 7
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 53.06 TL

Motorin litre fiyatı: 54.47 TL

LPG litre fiyatı: 29.03 TL

4 7
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 52.85 TL

Motorin litre fiyatı: 54.26 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

5 7
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.88 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

6 7
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.21 TL

Motorin litre fiyatı: 55.77 TL

LPG litre fiyatı: 28.85 TL

7 7
akaryakıt fiyatları