Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken, araç sahipleri haftanın ilk iş gününde pompa fiyatlarındaki son durumu ve indirim beklentilerini mercek altına aldı.
Brent petrol fiyatlarındaki anlık değişimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmayı sürdürüyor.
Global piyasalarda gözlemlenen dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, pompa fiyatlarını şekillendiren ana unsurlar olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek adına “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor.
Peki, 5 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 53.06 TL
Motorin litre fiyatı: 54.47 TL
LPG litre fiyatı: 29.03 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 52.85 TL
Motorin litre fiyatı: 54.26 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.88 TL
Motorin litre fiyatı: 55.44 TL
LPG litre fiyatı: 28.92 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.21 TL
Motorin litre fiyatı: 55.77 TL
LPG litre fiyatı: 28.85 TL