Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt sektöründe fiyat istikrarsızlığına neden oluyor. Vergi artışları ve piyasalardaki anlık değişimler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına doğrudan yansımayı sürdürüyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda yeni bir fiyat artışı bekleniyor. Motorine dün yapılan 1 liralık zammın hemen ardından, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1,43 lira daha zam yapılması öngörülüyor.

İŞTE ZAMLI TARİFE

Beklenen 1,43 liralık artışın pompaya yansımasıyla birlikte büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları yeniden şekillenecek. Yeni zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresinin 57,3 liraya yükselmesi bekleniyor. Başkent Ankara'da litre fiyatının 58,38 lirayı, İzmir'de ise 58,63 lirayı bulacağı tahmin ediliyor.