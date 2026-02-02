Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını bir kez daha vurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor
Yayınlanma:

Uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmanın durulmasıyla benzin ve motorin fiyatlarında bir süredir sakin bir seyir izleniyordu. Ancak döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasaların etkisi bu kez LPG (otogaz) grubunda hissedildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, otogazın litre fiyatına zam kararı alındı. Fiyat artışı, bu gece yarısından itibaren, yani Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece pompaya yansıyacak. Yapılacak zam tutarı ise 74 kuruş olarak belirlendi.

Gelecek 74 kuruşluk zamla birlikte büyükşehirlerdeki otogaz fiyatları yeniden şekillenecek. Özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda fiyatların 30 lira barajını aşması dikkat çekti. Zam sonrası beklenen güncel fiyat listesi şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası'nda 29,29 TL olan litre fiyatı, 30,03 TL seviyesine yükselecek.

İstanbul Anadolu Yakası'nda 28,69 TL olan fiyatın 29,43 TL olması bekleniyor.

Başkentte 29,17 TL'den satılan otogazın litresi 29,91 TL'ye çıkacak.

İzmir'de ise 29,09 TL olan fiyat, zam sonrası 29,83 TL'yi bulacak.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındıUyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındıGündem
İzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndüİzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndüYurt
akaryakıt zam
Günün Manşetleri
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu!
Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın
Şanlıurfa merkezli tefeci operasyonu
Robert Kolej'den Epstein açıklaması
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi...
Türkiye Suriye'den ne zaman çekilecek?
Cumhuriyet ‘bellek yitimi’ olarak hedefte
"Dünya bir saçmalıkla karşı karşıya"
Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi
Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Çok Okunanlar
Altın haftaya kayıpla başladı Altın haftaya kayıpla başladı
Kar, sağanak ve fırtına hangi illeri vuracak? Kar, sağanak ve fırtına hangi illeri vuracak?
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
2 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları 2 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu! İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu!