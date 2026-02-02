Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

Uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmanın durulmasıyla benzin ve motorin fiyatlarında bir süredir sakin bir seyir izleniyordu. Ancak döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasaların etkisi bu kez LPG (otogaz) grubunda hissedildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, otogazın litre fiyatına zam kararı alındı. Fiyat artışı, bu gece yarısından itibaren, yani Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece pompaya yansıyacak. Yapılacak zam tutarı ise 74 kuruş olarak belirlendi.

Gelecek 74 kuruşluk zamla birlikte büyükşehirlerdeki otogaz fiyatları yeniden şekillenecek. Özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda fiyatların 30 lira barajını aşması dikkat çekti. Zam sonrası beklenen güncel fiyat listesi şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası'nda 29,29 TL olan litre fiyatı, 30,03 TL seviyesine yükselecek.

İstanbul Anadolu Yakası'nda 28,69 TL olan fiyatın 29,43 TL olması bekleniyor.

Başkentte 29,17 TL'den satılan otogazın litresi 29,91 TL'ye çıkacak.

İzmir'de ise 29,09 TL olan fiyat, zam sonrası 29,83 TL'yi bulacak.