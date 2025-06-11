Araç sahipleri dikkat: Bayram sonrası akaryakıt fiyatları yükseliyor

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am dönüşü trafikte olacak vatandaşlar, artacak fiyatlarla karşı karşıya kalacak.

Şu an İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 46,83 TL, Motorin 46,10 TL, LPG 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 46,69 TL, Motorin 45,99 TL, LPG 25,59 TL

Ankara: Benzin 47,48 TL, Motorin 46,94 TL, LPG 26,09 TL

İzmir: Benzin 47,82 TL, Motorin 47,27 TL, LPG 26,04 TL

Araç sahiplerinin, cuma ve cumartesi günleri başlayacak zamlar öncesinde yakıt tüketimini planlaması öneriliyor.