Araç sahipleri dikkat: Bayram sonrası akaryakıt fiyatları yükseliyor

Kurban Bayramı’nın ilk gününde motorine yapılan 1 TL’lik indirim sonrası akaryakıt fiyatları sabit kalmıştı. Ancak bayram sonrası araç sahiplerini zam bekliyor. Cuma gününden itibaren benzine 1 TL zam gelmesi beklenirken, motorine ise cumartesi günü 1 TL zam yapılacağı öngörülüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Araç sahipleri dikkat: Bayram sonrası akaryakıt fiyatları yükseliyor
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Bayr

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda kira ve konut fiyatları gündemdeEkonomi Koordinasyon Kurulu’nda kira ve konut fiyatları gündemdeEkonomi

am dönüşü trafikte olacak vatandaşlar, artacak fiyatlarla karşı karşıya kalacak.

Şu an İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 46,83 TL, Motorin 46,10 TL, LPG 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 46,69 TL, Motorin 45,99 TL, LPG 25,59 TL
Ankara: Benzin 47,48 TL, Motorin 46,94 TL, LPG 26,09 TL
İzmir: Benzin 47,82 TL, Motorin 47,27 TL, LPG 26,04 TL

Araç sahiplerinin, cuma ve cumartesi günleri başlayacak zamlar öncesinde yakıt tüketimini planlaması öneriliyor.

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