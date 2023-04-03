Araç sahipleri dikkat: İndirim geliyor!
Geçtiğimiz hafta yapılan zam sonrası akaryakıt fiyatlarında güncel rakamlar araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamlar haberimizde...
LPG'YE İNDİRİM GELİYOR
Otogaza (LPG) gece yarısından (4 Nisan) itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.
Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta otogaza (LPG) 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıdı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL