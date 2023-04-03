Araç sahipleri dikkat: İndirim geliyor!

Geçtiğimiz hafta yapılan zam sonrası akaryakıt fiyatlarında güncel rakamlar araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Araç sahipleri dikkat: İndirim geliyor! - Resim: 1 1 6

Brent petrol yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamlar haberimizde...

Araç sahipleri dikkat: İndirim geliyor! - Resim: 2 2 6

LPG'YE İNDİRİM GELİYOR

Otogaza (LPG) gece yarısından (4 Nisan) itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor. 

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta otogaza (LPG) 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıdı.

Araç sahipleri dikkat: İndirim geliyor! - Resim: 3 3 6

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

Araç sahipleri dikkat: İndirim geliyor! - Resim: 4 4 6

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL