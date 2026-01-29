Araç sahipleri dikkat: İşte 29 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 29 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Araç sahipleri dikkat: İşte 29 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

1 7
Araç sahipleri dikkat: İşte 29 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

29 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.

2 7
Araç sahipleri dikkat: İşte 29 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Araç sahipleri dikkat: İşte 29 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 55.21 TL

Motorin litre fiyatı: 57.36 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

4 7
Araç sahipleri dikkat: İşte 29 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 55.03 TL

Motorin litre fiyatı: 57.18 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

5 7
Araç sahipleri dikkat: İşte 29 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 56.11 TL

Motorin litre fiyatı: 58.44 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

6 7
Araç sahipleri dikkat: İşte 29 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.71 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

7 7
akaryakıt