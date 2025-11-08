Araç sahipleri dikkat! İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt fiyatlarına yeniden yansıdı. 8 Kasım 2025 itibarıyla sürücüler pompa fiyatlarını merak ediyor, motorin, benzin ve LPG ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle yeniden gündeme geldi.
Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’de pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Özellikle Brent petrol varil fiyatında son günlerde yaşanan artış ve düşüşler, benzin ve motorin fiyatlarında belirsizlik yaratıyor.
İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 53.72 TL
Motorin litre fiyatı: 57.58 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 53.54 TL
Motorin litre fiyatı: 57.43 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 54.57 TL
Motorin litre fiyatı: 58.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 54.90 TL
Motorin litre fiyatı: 58.94 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL