Araç sahipleri dikkat! İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt fiyatlarına yeniden yansıdı. 8 Kasım 2025 itibarıyla sürücüler pompa fiyatlarını merak ediyor, motorin, benzin ve LPG ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Araç sahipleri dikkat! İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Araç sahipleri dikkat! İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’de pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Özellikle Brent petrol varil fiyatında son günlerde yaşanan artış ve düşüşler, benzin ve motorin fiyatlarında belirsizlik yaratıyor.

Araç sahipleri dikkat! İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları: 

Araç sahipleri dikkat! İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI 

Benzin litre fiyatı: 53.72 TL
Motorin litre fiyatı: 57.58 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Araç sahipleri dikkat! İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.54 TL
Motorin litre fiyatı: 57.43 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Araç sahipleri dikkat! İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54.57 TL
Motorin litre fiyatı: 58.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL

Araç sahipleri dikkat! İşte 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL
Motorin litre fiyatı: 58.94 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL

akaryakıt