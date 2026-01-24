Araç sahipleri dikkat: Motorinden sonra benzine de zam geliyor

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştiriyor. Motorine peş peşe gelen artışların ardından benzin grubu için de beklenen zam haberi netleşti.

Döviz piyasasındaki dalgalanmalar ve dünya genelindeki jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Bu maliyet artışları, akaryakıt ürünlerine doğrudan zam olarak yansıyor. Geçtiğimiz hafta motorin grubunda üst üste fiyat değişimleri yaşandı.

21 Ocak tarihinde 1 TL artan motorin fiyatlarına, sadece iki gün sonra 23 Ocak'ta 1,43 TL daha ekleme yapıldı.

SALI GÜNÜ TABELA DEĞİŞİYOR

Motorin grubundaki artış serisinin ardından beklenen haber benzin grubu için geldi. Sektör kaynaklarına göre, 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,11 TL zam yapılması bekleniyor.

Salı günü pompaya yansıması beklenen zam öncesinde güncel fiyatlar da dikkat çekiyor. Benzin şu an İstanbul'da 54,05 TL, Ankara'da ise 54,96 TL seviyesinden satılıyor. Yeni tarife ile birlikte bu rakamların yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

