Araç sahipleri dikkat: Salı gününden itibaren geçerli olacak, işte benzine gelecek zam

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların faturası yine sürücüye çıkıyor. Sektör kaynakları tarih verdi; akaryakıt istasyonlarında fiyatlar bir kez daha sil baştan düzenleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Araç sahipleri dikkat: Salı gününden itibaren geçerli olacak, işte benzine gelecek zam - Resim: 1

Brent petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki anlık değişimler ve vergi oranlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

1 7
Araç sahipleri dikkat: Salı gününden itibaren geçerli olacak, işte benzine gelecek zam - Resim: 2

Piyasada yaşanan bu gelişmeler, araç sahiplerinin gözünü tabela fiyatlarına çevirmesine neden oluyor. Vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

2 7
Araç sahipleri dikkat: Salı gününden itibaren geçerli olacak, işte benzine gelecek zam - Resim: 3

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin grubunda fiyat artışı yaşanacak. Benzinin litre fiyatına, 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

İşte güncel fiyatlar:

3 7
Araç sahipleri dikkat: Salı gününden itibaren geçerli olacak, işte benzine gelecek zam - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 54.10 TL

Motorin litre fiyatı: 57.34 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

4 7
Araç sahipleri dikkat: Salı gününden itibaren geçerli olacak, işte benzine gelecek zam - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 53.92 TL

Motorin litre fiyatı: 57.16 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

5 7
Araç sahipleri dikkat: Salı gününden itibaren geçerli olacak, işte benzine gelecek zam - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 58.42 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

6 7
Araç sahipleri dikkat: Salı gününden itibaren geçerli olacak, işte benzine gelecek zam - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.27 TL

Motorin litre fiyatı: 58.69 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

7 7
akaryakıt