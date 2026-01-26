Araç sahipleri dikkat: Salı gününden itibaren geçerli olacak, işte benzine gelecek zam
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların faturası yine sürücüye çıkıyor. Sektör kaynakları tarih verdi; akaryakıt istasyonlarında fiyatlar bir kez daha sil baştan düzenleniyor.
Brent petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki anlık değişimler ve vergi oranlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Piyasada yaşanan bu gelişmeler, araç sahiplerinin gözünü tabela fiyatlarına çevirmesine neden oluyor. Vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin grubunda fiyat artışı yaşanacak. Benzinin litre fiyatına, 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.
İşte güncel fiyatlar:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 53.92 TL
Motorin litre fiyatı: 57.16 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 58.42 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.27 TL
Motorin litre fiyatı: 58.69 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL