Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasına zam geldi!

Bir önceki aya göre ortalama yüzde 4 oranında artış yapılan yeni dönemde; binek araç sahipleri için temel referans kabul edilen 4. basamaktaki bir otomobilin İstanbul'daki standart poliçe bedeli 19 bin 71 TL oldu.

Büyükşehirlerde risk durumuna göre azami primler

Sürücülerin hasar geçmişine göre belirlenen 0 ile 8 arasındaki basamak sistemi nedeniyle en riskli ve en risksiz gruptaki prim ödemeleri arasında yaklaşık %500 fark oluştu:

İstanbul: En riskli grup olan 0. basamaktaki otomobil primi 57 bin 213 TL'ye yükselirken, riski en düşük 8. basamaktaki sürücünün primi 9 bin 535 TL oldu.

Ankara: En yüksek risk grubundaki sürücünün primi 55 bin 594 TL, en düşük risk grubunun primi ise 9 bin 266 TL olarak belirlendi.

İzmir: En yüksek prim 53 bin 974 TL, en düşük prim ise 8 bin 996 TL seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araçlar ve otobüslerde tavan fiyat yükseldi

Ticari Taksiler: İstanbul'da en yüksek basamaktaki taksi sigortası 166 bin 214 TL'ye, en düşük basamaktaki ise 27 bin 702 TL'ye çıktı. Tavan fiyat Ankara'da 161 bin 510 TL, İzmir'de ise 156 bin 806 TL oldu.

Otobüsler (31+ Koltuk): İstanbul'da 0. basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası tavan primi 408 bin 348 TL'ye dayanırken, 8. basamakta tutar 68 bin 58 TL olarak kaydedildi.

Sigorta yaptırmamanın ve geciktirmenin cezası ne kadar?

Cezası ve Men Riski: Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç sahiplerine 2026 yılı tarifesi kapsamında 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor ve poliçe yaptırılana kadar araç trafikten menediliyor.

Kazaya Karışma Durumu: Sigortasız araç kazaya karışırsa sürücüye 2 bin 39 TL ceza kesiliyor ve karşı tarafta oluşan tüm maddi/bedeni hasar sorumluluğu doğrudan sürücüye yükleniyor.

Gecikme Zammı (Sürprim): Poliçenin zamanında yenilenmediği her 30 günlük gecikme için prim tutarına %5 ek ücret yansıtılıyor. Gecikme kaynaklı bu artış toplamda %50'ye kadar çıkabiliyor.