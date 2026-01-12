Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam miktarı belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, hafta başında tabela değişikliği sinyali verildi. Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen yeni tarife öncesinde gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt sektörünü etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, istasyonlardaki fiyatların sık sık güncellenmesine yol açıyor.
SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin grubunda fiyat artışı bekleniyor. Motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi öngörülüyor.
İşte zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 53.68 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
Motorin litre fiyatı: 53.52 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 55.05 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL