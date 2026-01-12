Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam miktarı belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, hafta başında tabela değişikliği sinyali verildi. Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen yeni tarife öncesinde gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam miktarı belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt sektörünü etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, istasyonlardaki fiyatların sık sık güncellenmesine yol açıyor.

1 7
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam miktarı belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin grubunda fiyat artışı bekleniyor. Motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi öngörülüyor.

2 7
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam miktarı belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları…

3 7
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam miktarı belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

4 7
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam miktarı belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası 

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

5 7
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam miktarı belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

6 7
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam miktarı belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

7 7
akaryakıt fiyatları