Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geldi, işte güncel fiyatlar
Döviz kuru ve brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 2,07 TL’lik zamla motorinin litre fiyatı 58 TL bandını geçti. İşte 7 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Yayınlanma: Güncellenme:
Döviz kurlarında yaşanan artış ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarını yeniden etkiledi.
Son yapılan güncellemeyle birlikte, motorin litre fiyatına 2,07 TL zam yapıldı. Böylece motorinin litresi 58 TL seviyesine yükseldi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.72 TL
Motorin: 57.58 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.54 TL
Motorin: 57.43 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.57 TL
Motorin: 58.61 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 58.94 TL
LPG: 27.53 TL