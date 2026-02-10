Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda!
Küresel piyasalardaki artış pompaya yansıyor. Sektör kaynakları, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,55 TL zam beklendiğini duyurdu. Motorin ve otogaz grubunda ise fiyat değişimi öngörülmüyor.
Küresel enerji piyasalarındaki değişimler, yerel akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarını belirleyen kritik göstergelerden biri olan Cenova piyasasında yaşanan artış, Türkiye’deki pompa fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor.
PERŞEMBE GÜNÜ TABELA DEĞİŞİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, fiyat artışı için tarih netleşti. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor.
MOTORİN VE OTOGAZDA BEKLENTİ YOK
Araç sahiplerinin merak ettiği diğer akaryakıt türlerinde ise sessizlik hakim. Motorin ve otogaz gruplarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.