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Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi...

Motorin fiyatlarına 11-13 kuruş arası zam geliyor. Fiyatlar yeniden 5 liranın üzerine çıkacak

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorin fiyatlarına zam geleceğini açıkladı. 

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "24.02.2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 11-13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi. 

Motorin fiyatlarına 10 gün önce 17 kuruşluk bir indirim yapılmış ve fiyatlar 5 liranın altına gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama fiyatlar yeniden 5.10 TL seviyesine yükselecek. 

Benzinin litresi ise ortalama 5.55 liradan satılmaya devam edecek. 

 

Etiketler; #araç #zam #motorin
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