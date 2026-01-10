Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geldi, işte 10 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının gerilemesi Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarına indirim olarak yansıdı. ABD ve Venezuela eksenli gelişmelerin ardından motorin fiyatları gece yarısı itibarıyla aşağı çekildi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından küresel ölçekte petrol fiyatlarında düşüş kaydedildi. Uluslararası piyasalardaki bu gerileme, yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirimin önünü açtı.

Piyasalardaki düşüşün etkisiyle motorin grubunda fiyat güncellemesine gidildi. Motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş indirim yapıldı. Yeni tarife, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla tabelalara yansıdı ve satışlar güncel fiyatlar üzerinden başladı.

Gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte büyükşehirlerdeki pompa fiyatları yeniden şekillendi.

İndirim sonrasında oluşan tablo şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

