Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geldi, işte 10 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından küresel ölçekte petrol fiyatlarında düşüş kaydedildi. Uluslararası piyasalardaki bu gerileme, yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirimin önünü açtı.