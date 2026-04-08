Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor
ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkes, küresel petrol fiyatlarını hızla aşağı çekti. Sektör kaynakları ve ilk hesaplamalar, benzin ve motorin fiyatlarında 10 lirayı aşan dev bir indirimin gündemde olduğunu, düşüşün özellikle motorin fiyatlarına doğrudan yansıyacağını gösteriyor.
Küresel piyasalarda dün ilan edilen geçici ateşkes, Brent petrol fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde değer kaybına yol açarak akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim beklentisi yarattı.
Sektör kaynaklarından alınan ilk hesaplamalara göre, hem benzin hem de motorin fiyatlarında 10 lirayı aşan bir düşüş yaşanması öngörülüyor.
Beklenen indirimin kesin tutarının, gün içindeki piyasa verilerinin açıklanması ve İtalya piyasasının açılmasıyla birlikte netleşeceği belirtiliyor.
ATEŞKES VE HÜRMÜZ BOĞAZI BEKLENTİSİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ
ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan gerilim süreci, enerji piyasalarında sert dalgalanmalara neden olmuştu. Bu dönemde Brent petrolün varil fiyatı 75 dolardan 115 dolara kadar çıkarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı.
Dün taraflar arasında ilan edilen geçici ateşkes ile birlikte piyasaların yönü değişti. Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının yeniden hızlanacağı beklentisi, fiyatların yüzde 10 oranında gerilemesini sağladı.
SAVAŞ DÖNEMİNDE EN BÜYÜK ARTIŞ MOTORİNDE YAŞANDI
Bölgedeki çatışmaların başladığı 28 Şubat tarihinde İstanbul'da benzinin litre fiyatı 58,34 lira, motorinin litre fiyatı 60,39 lira ve LPG'nin litre fiyatı 30,29 lira seviyesinde bulunuyordu.
Aradan geçen sürecin ardından 8 Nisan itibarıyla fiyatlar benzinde 63,25 liraya, motorinde 85,29 liraya, LPG'de ise 34,99 liraya çıktı. Gerilim sürecinde benzinde yüzde 8,41, LPG'de yüzde 15,5 oranında artış yaşanırken, en yüksek fiyat artışı yüzde 41 ile motorin grubunda kaydedildi.
İNDİRİM POMPAYA NASIL YANSIYACAK?
Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı tırmanışın tüketiciye yansımasını sınırlandırmak amacıyla devreye alınan eşel mobil sistemi çerçevesinde, fiyat artışlarının bir bölümü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanmıştı.
NTV'nin haberine göre, benzinde eşel mobil uygulamasının devam etmesi nedeniyle beklenen indirimin bir kısmının vergi tarafında kalabileceği ve düşüşün tamamının pompaya yansımayabileceği ifade ediliyor.
Diğer yandan, motorinde ÖTV sınırının daha önceden dolmuş olması sebebiyle tablonun farklı olacağı öngörülüyor. Fiyat düşüşünün, motorin grubunda herhangi bir vergi kesintisine takılmadan doğrudan pompaya çok daha güçlü bir şekilde yansıması bekleniyor.