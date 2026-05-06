Araç sahiplerine müjde: LPG fiyatlarında indirim kapıda!
Akaryakıt piyasasında döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, milyonlarca araç sahibini sevindirecek haber LPG (otogaz) cephesinden geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, otogaz fiyatlarında yarından itibaren geçerli olacak bir indirim bekleniyor.
Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar iç piyasadaki pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla akaryakıt sektöründeki son durum şöyle:
LPG (Otogaz) Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, otogaz fiyatlarında litre başına 34 kuruşluk bir indirim öngörülüyor. Söz konusu indirimin 7 Mayıs Perşembe günü itibarıyla pompalara yansıması bekleniyor.
Benzin ve Motorinde Değişiklik Yok Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, benzin ve motorin (mazot) grubu için henüz resmi bir fiyat değişikliği haberi gelmedi. Sektör kaynakları, hafta içi süresince bu iki grupta yeni bir zam ya da indirim sinyali bulunmadığını ifade ediyor.
⛽ 6 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
İndirim öncesi, büyük şehirlerdeki mevcut pompa fiyatları şu şekildedir:
İstanbul
Avrupa Yakası: Benzin: 63.94 TL | Motorin: 71.72 TL | LPG: 34.99 TL
Anadolu Yakası: Benzin: 63.80 TL | Motorin: 71.58 TL | LPG: 34.39 TL
Ankara
Benzin: 64.91 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir
Benzin: 65.19 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL