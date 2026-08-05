Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar

Motorine 6,37 TL indirim geldi

Motorin litre fiyatına 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere 6,37 TL indirim yapıldı. İndirimin tamamı pompa fiyatlarına yansıtıldı. İndirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 74,65 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 74,50 TL'ye, Ankara'da 75,77 TL'ye ve İzmir'de 76,05 TL'ye geriledi