Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar
Küresel petrol fiyatlarında ABD ve İran arasındaki diplomasi mesajlarıyla görülen gerileme, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Gece yarısı itibarıyla geçerli olan dev indirimin ardından araç sahipleri İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt pompa fiyatlarını araştırmaya başladı.
Motorine 6,37 TL indirim geldi
Motorin litre fiyatına 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere 6,37 TL indirim yapıldı. İndirimin tamamı pompa fiyatlarına yansıtıldı. İndirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 74,65 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 74,50 TL'ye, Ankara'da 75,77 TL'ye ve İzmir'de 76,05 TL'ye geriledi
5 Ağustos 2026 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,27 TL
Motorin (İndirimli): 74,65 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 67,12 TL
Motorin (İndirimli): 74,50 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 68,24 TL
Motorin (İndirimli): 75,77 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 68,52 TL
Motorin (İndirimli): 76,05 TL
LPG: 33,79 TL