Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar

Küresel petrol fiyatlarında ABD ve İran arasındaki diplomasi mesajlarıyla görülen gerileme, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar - Resim: 1

Gece yarısı itibarıyla geçerli olan dev indirimin ardından araç sahipleri İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt pompa fiyatlarını araştırmaya başladı.

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Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar - Resim: 2

Motorine 6,37 TL indirim geldi
Motorin litre fiyatına 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere 6,37 TL indirim yapıldı. İndirimin tamamı pompa fiyatlarına yansıtıldı. İndirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 74,65 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 74,50 TL'ye, Ankara'da 75,77 TL'ye ve İzmir'de 76,05 TL'ye geriledi

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Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar - Resim: 3

5 Ağustos 2026 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları

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Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,27 TL
Motorin (İndirimli): 74,65 TL
LPG: 33,79 TL

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Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,12 TL
Motorin (İndirimli): 74,50 TL
LPG: 33,19 TL

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Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar - Resim: 6

Ankara

Benzin: 68,24 TL
Motorin (İndirimli): 75,77 TL
LPG: 33,89 TL

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Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar - Resim: 7

İzmir

Benzin: 68,52 TL
Motorin (İndirimli): 76,05 TL
LPG: 33,79 TL

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benzin akaryakıt