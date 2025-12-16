Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzinde ibre aşağı döndü: İşte indirim sonrası 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol piyasasında ibrenin aşağı dönmesiyle birlikte akaryakıt cephesinden beklenen haber geldi. Motorin indiriminin ardından bu kez benzin grubunda fiyatlar geriledi. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzinde ibre aşağı döndü: İşte indirim sonrası 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Global enerji piyasalarında petrol fiyatlarının gerileme trendine girmesi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Daha önce motorin grubuna yansıyan düşüş dalgası, şimdi de benzin fiyatlarında kendini gösterdi.

1 7
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzinde ibre aşağı döndü: İşte indirim sonrası 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Yapılan son değerlendirmelerin ardından beklenen fiyat güncellemesi gerçekleşti ve benzinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş indirim geldi.

2 7
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzinde ibre aşağı döndü: İşte indirim sonrası 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzinde ibre aşağı döndü: İşte indirim sonrası 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

4 7
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzinde ibre aşağı döndü: İşte indirim sonrası 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 52.38TL

Motorin litre fiyatı: 52.98 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

5 7
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzinde ibre aşağı döndü: İşte indirim sonrası 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.17 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

6 7
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzinde ibre aşağı döndü: İşte indirim sonrası 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.74TL

Motorin litre fiyatı: 54.51 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

7 7
akaryakıt