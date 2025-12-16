Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzinde ibre aşağı döndü: İşte indirim sonrası 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol piyasasında ibrenin aşağı dönmesiyle birlikte akaryakıt cephesinden beklenen haber geldi. Motorin indiriminin ardından bu kez benzin grubunda fiyatlar geriledi. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Global enerji piyasalarında petrol fiyatlarının gerileme trendine girmesi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Daha önce motorin grubuna yansıyan düşüş dalgası, şimdi de benzin fiyatlarında kendini gösterdi.
Yapılan son değerlendirmelerin ardından beklenen fiyat güncellemesi gerçekleşti ve benzinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş indirim geldi.
İşte 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 52.55 TL
Motorin litre fiyatı: 53.15 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 52.38TL
Motorin litre fiyatı: 52.98 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.40 TL
Motorin litre fiyatı: 54.17 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.74TL
Motorin litre fiyatı: 54.51 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL