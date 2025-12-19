Araç sahiplerinin gözü tabelada: İndirim müjdesi var mı? İşte 19 Aralık güncel akaryakıt listesi

Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. 19 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yakından takip ediliyor.