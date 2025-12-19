Araç sahiplerinin gözü tabelada: İndirim müjdesi var mı? İşte 19 Aralık güncel akaryakıt listesi
Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken, sürücüler haftanın son iş gününde tabela değişikliği olup olmadığını merak ediyor. Gözler güncel listelere çevrildi.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki iniş çıkışlar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. 19 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yakından takip ediliyor.
İşte 19 Aralık 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 51.78 TL
Motorin litre fiyatı: 53.18 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 51.61 TL
Motorin litre fiyatı: 53.01 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.63 TL
Motorin litre fiyatı: 54.19 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 52.99 TL
Motorin litre fiyatı: 54.56 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL