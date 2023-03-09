Araç yakıt türleri ve avantajları nelerdir?

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL AVANTAJLI MIDIR?

Elektrikli araçların en büyük avantajı yakıt masrafının az olmasıdır. Diğer avantajları arasında çevreci olmaları ve sessiz çalışmaları vardır.

Ancak elektrikli otomobillerin kullanımı çok yaygın değildir. Elektrikli otomobillerin Türkiye’de fazla yaygınlaşmamasının nedenleri arasında, elektrik araç şarj istasyonlarının her yerde bulunmaması vardır. Elektrikli otomobillerle ilgili bir diğer dezavantaj ise, bu tip araçların dizel ve benzinli araçlarla karşılaştırıldığında ikinci el piyasalarının daha az olmasıdır.