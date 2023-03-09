Araç yakıt türleri ve avantajları nelerdir?
Yeni araç satın alacak kişiler, araç alırken birçok kriteri değerlendirir. Bu değerlendirilen kriterler arasında araç yakıt tipi de vardır. Peki araç yakıt türleri nelerdir? Hangi yakıt tipi daha avantajlıdır?
DİZEL OTOMOBİL AVANTAJLI MIDIR?
Dizel motora sahip araçlar, diğer yakıt türlerine göre daha fazla çekiş gücüne sahiptir. Dizel motorlar hususi otomobillerde sıklıkla tercih edilse de en fazla SUV ve yük taşıyıcı araçlarda kullanılmaktadır. Benzinli araçlarla karşılaştırıldığında dizel araçlar yakıt tasarrufu bakımından daha avantajlıdır.
LPG’Lİ OTOMOBİL AVANTAJLI MIDIR?
LPG, benzinli araçlara gerekli ekipmanın takılmasıyla çalışır hale getirilir. Fabrika çıkışlı bir yakıt özelliği değildir. Benzine göre LPG daha düşük performansa sahiptir ve masraflı bir yakıttır. LPG’nin kilometre başına karbon emisyonu benzinden azdır.
BENZİNLİ OTOMOBİL AVANTAJLI MIDIR?
Benzinli araçlar, diğer yakıt türlerine göre daha yüksek performansa sahiptir. Benzin yakıt tipi daha çok spor otomobillerde, hatchback araçlarda ve lüks sedan otomobillerde tercih edilmektedir. Kilometre başına yakıt tüketimi bakımından LPG ve dizele göre benzinli otomobiller daha avantajlıdır. Fakat benzin fiyatları sebebiyle, diğer araç türlerinden daha az tercih edilmektedir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL AVANTAJLI MIDIR?
Elektrikli araçların en büyük avantajı yakıt masrafının az olmasıdır. Diğer avantajları arasında çevreci olmaları ve sessiz çalışmaları vardır.
Ancak elektrikli otomobillerin kullanımı çok yaygın değildir. Elektrikli otomobillerin Türkiye’de fazla yaygınlaşmamasının nedenleri arasında, elektrik araç şarj istasyonlarının her yerde bulunmaması vardır. Elektrikli otomobillerle ilgili bir diğer dezavantaj ise, bu tip araçların dizel ve benzinli araçlarla karşılaştırıldığında ikinci el piyasalarının daha az olmasıdır.