Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018'de en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17,64 ile portakal geldi.

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018'de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında patlıcanı, yüzde 32,97 ile salatalık, yüzde 29,38 ile kabak izledi.



Aralıkta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 26,67 ile sivri biber, yüzde 20,88 ile yeşil soğan, yüzde 16,40 ile kuru soğan, yüzde 13,21 ile hijyenik ped, yüzde 9,36 ile patates, yüzde 7,60 ile hazır çorba, yüzde 6,57 ile kraker yer aldı.



En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 12,80 ile domates, yüzde 12,24 ile etek, yüzde 10,66 ile kadın kazağı, yüzde 9,26 ile kadın gömleği, yüzde 8,91 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,25 ile benzin, yüzde 6,96 ile çocuk spor kazağı izledi.

Kaynak: