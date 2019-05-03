Türkiye'de son dönemde yaşanan arı ölümlerinin zirai ilaçların gece kullanılmasıyla önlenebileceği bildirildi.

Yıllık 110 bin ton civarında gerçekleşen bal üretimiyle Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük bal üreticisi Türkiye'de son dönemde yaşanan arı ölümleri bal hasadını ve üreticileri etkiliyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'yi arıcılıkta zirveye taşımak istediklerini belirterek ülkede birliklerine kayıtlı 62 bin ailenin arıcılık yaptığını ve büyük bir ekonomik girdi sağladıklarını söyledi.

Şahin, geçen yıl yaşanan arı ölümlerinin genellikle mısır ve ay çiçeğindeki kaplama tohumlardan yani neonikotinoid grubu ilaçlardan kaynaklandığını hatırlatarak bu ilaçların Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandığını Türkiye'de de geçen yıl yaşanan arı ölümlerinin ardından yürüttükleri çalışma sonucu kullanılmasının yasaklandığını aktardı.

Türkiye'nin değişik bölgelerinde bu yıl yaşanan arı ölümleri ile çok yakından ilgilendiklerini ve bal üreticisinin mağdur olmaması için çaba harcadıklarını anlatan Şahin, geçen ay yine Muğla, Aydın, Manisa ve Konya'da arı ölümleri yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin bazı illerinde meydana gelen toplu arı ölümleri üzerine çalışma yürüttüklerini dile getiren Şahin, "Türkiye'deki arı ölümlerinin temel nedeni böcek ve ot ilaçları.Gerek büyükşehir belediyeleri gerekse çiftçiler, ekin arasındaki otlar ile meyve bahçelerindeki otları öldürmek amacıyla gündüz ilaçlama yapıyor. Eğer bu ilaçlar gece atılsa arılarımıza bu kadar zararı olmayacak." dedi.

Şahin, ilaçlamaların gündüz yapılmasının arazideki tüm arıları öldürdüğüne işaret etti. Arılara etkisi olmayan böcek ilaçlarının da bulunduğunu vurgulayan Şahin, belediye ve çiftçilerin bu ilaçlara dikkat etmesini istedi.

Konya Çeltik'teki kanola tarlalarında geçtiğimiz ay binlerce arının telef olduğunu hatırlatan Şahin, "Aynı ilaçlama Tekirdağ'da yapıldı ancak arı ölümleri yaşanmadı. Çünkü Konya'da verilen ilaçlar üçüncü sınıf ilaçlar ve arılara etkili ilaçlar. Ancak Edirne ve Tekirdağ'da verilen ilaçlar etkisiz ilaçlar, bu nedenle burada arı ölümü yaşanmıyor. Bu nedenle bunu iyi araştırmak lazım." diye konuştu.



"Bir sektörün mutluluğu diğerinin mutsuzluğuna yol açmamalı"

Tarım sektörü için arıcılığın çok önemli olduğunu anlatan Şahin, her iki tarafın bir araya gelerek bu konuda çalışma yürütmesi gerektiğini dile getirdi.



Arı ölümlerinin yaşandığı tüm bölgelerde bilimsel ekibin analiz yaptığına işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"Bir sektörün mutluluğu diğer sektörün mutsuzluğuna yol açmamalıdır. Hem arıcılarımız hem çiftçilerimiz ortak paydada buluşmalı. Son yıllarda yaşanan arı ölümleri nedeniyle artık arı kalmayacak duruma geliyor. Eğer arıcılarımız bir gün gelir de tarlalara girmeyi bırakırsa çiftçilerimiz bundan büyük zarar görür. Benim içim yanıyor çünkü arıcılarımızın arıları ölüyor ve büyük kayıplar yaşıyor. Çözüm noktasında biz Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Arı ölümleriyle ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahin, binlerce arı kaybı yaşandığını kaydetti.

Şahin, Konya Çeltik'te bulunan 50 kamyon arı kovanından 10 kamyonda yaklaşık 6 bin kovandaki arıların telef olduğunu belirterek mağdur olan arıcıların desteklenmesini istedi.

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