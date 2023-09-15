Artemis halı halka arz onayı bekliyor

Artemis Halı A.Ş., taslak izahnamesi yayımlandı. Şirketin halka arz sürecine ilişkin bilgiler açıklandı. Artemis Halı A.Ş., halka arz için SPK'nın onayını bekliyor.

Artemis halı halka arz onayı bekliyor
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Artemis Halı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz edilmek için taleplerini iletti. SPK'nın onayını bekleyen şirket, taslak izahanemesini yayımladı. 

17.000.000 lotunun tamamını eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek olan firmanın halka arz sürecini İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetecek. SPK'nın onayının gelmesi durumunda Yıldız Pazarda işlem görmeye başlayacak olan Artemis Halı A.Ş.'nin halka arz detaylarını sizler için hazırladık.

İşte Artemis Halı halka arzına ilişkin detaylar.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı : 17.000.000 Lot

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri

%40-50 Makine & teçhizat yatırımı, çatı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı ve dijital dönüşüm yatırımları.

%25 Finansal borçların geri ödemesi.
%25-30 İşletme sermayesi.

FİYAT İSTİKRARI

Planlanmamaktadır.: Satmama Taahhüdü

•1 Yıl, İhraççı.
•1 Yıl, Ortaklar.

Halka Açıklık Oranı

• %25,37
• T1-T2 Bakiye Kullanılabilecek.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net sitesinde yayımlanmıştır

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