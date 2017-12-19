İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yazıcı, "Sahte bilet dedikodusu yüzünden özellikle seyyar bayilerimiz her yıl çok etkileniyor. Vatandaşımız kaygı duyduğu için biletini, sürekli bilindik yerden almak istiyor. Bunun önüne geçmek için klasik milli piyango biletlerinde barkod sistemine geçilecek. Seyyar bayilerimize el terminalleri verilecek" dedi

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, sahte bilet dedikodusu yüzünden özellikle seyyar bayilerinin çok etkilendiğini belirterek, bunun önüne geçmek için klasik milli piyango biletlerinde barkod ve el terminali sistemine geçileceğini söyledi.



Büyük ikramiyeyle 61 milyon lira ve toplamda 349 milyon 243 bin lira dağıtılacak olan bu yıl ki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne günler kala bilet satışları devam ediyor. Çeyrek bilet 15, yarım bilet 30 ve tam bilet 60 liradan satılıyor.



Vatandaşın, özellikle sahte bilet endişesiyle ya da şans getirdiğine inandığı için bazı bayilere yoğunlaşması diğer esnafı zor durumda bırakıyor.



Yıl boyunca büyük çekilişi iple çeken seyyar bayi esnafı, bu durumu "Şansın varsa her yerde çıkar" yazıları yazarak aşmaya çalışıyor.



İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası, seyyar esnafın sıkıntısını ortadan kaldırmak için biletlerde barkod ve seyyar terminal sistemine geçmeyi hedefliyor.



Milli piyango biletlerinde seyyar terminal dönemi



İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de odalarına bağlı 16 binin üzerinde esnaf bulunduğunu söyledi.



Üyelerine faydalı olmak için Milli Piyango İdaresi ve gerektiği zamanlarda Maliye Bakanlığı nezdinde görüşmeleri olduğunu belirten Yazıcı, şöyle konuştu:



"Bizim üyelerimiz zor şartlar altında çalışan, sokaklarda yağmur, çamur demeden kendi küçük sermayeleri ile evlerine ekmek götürmeye çalışan, aynı zamanda sattıkları biletler ile devletimizin kasasına milyonlarca lira kazandıran ve birçok sosyal projeye katkı sağlayan küçük esnaf grubuyuz. Seyyar milli piyango bayileri devletimizden destek beklemektedir."



Öncelikli hedeflerinin esnafın evine ekmek götürmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Yazıcı, bu durumun düzeltilmesi gerekliliği ile ilgili Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.



Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantılarda sundukları projelerin hayata geçmesi için sözler aldıklarını dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:



"Sahte bilet dedikodusu yüzünden özellikle seyyar bayilerimiz her yıl çok etkileniyor. Vatandaşımız kaygı duyduğu için biletini, sürekli bilindik yerden almak istiyor. Bu durum da bazı esnafın çok para kazanmasına yararken, bazılarının evine ekmek götürememesine neden oluyor. Bunun önüne geçmek için klasik milli piyango biletlerinde barkod sistemine geçilecek. Seyyar bayilerimize el terminalleri verilecek. Bu yeni sistemle, vatandaş aldığı biletin barkotunu el terminalinde okutarak sahte olup olmadığını anında görecek. Çekilişten sonra da bu terminale biletini okuttuğunda ikramiye çıkıp çıkmadığını, çıktıysa ne kadar çıktığını hemen görebilecek. Ayrıca, terminallerden 'hemen kazan' biletleri de alınabilecek. Bu sayede esnafımıza güven artacak. Esnafımız da kazanmaya başlayacak. Esnaf kazandıkça, devletimiz de kazanacak."