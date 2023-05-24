Aselsan'dan (ASELS) dev anlaşma
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ASELS) Bugün (24.05.2023) KAP’ta yeni iş ilişkisi kapsamında, Baykar Makina ile 17.550.000 ABD Doları tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alındığını kamuyla paylaştı.
Siparişler kapsamında, teslimatların 2023-2024 yıllarında yapılacağı belirtildi. Asselsan ile Baykar Makina arasında satışların net satışlara oranındaki payı % 2,13; Ticari alacak/borç içindeki payı ise % 1,06 olarak belirtilmekte.
Açıklamada “ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17.550.000 ABD Doları tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır.” denilmektedir.
ASELSAN ŞİRKETİNİN FAALİYETLERİ NELER?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Her türlü kurum kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje mühendislik danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
ASELSAN NE ZAMAN KURULDU?
• Tescil Yeri ve Tarihi : Ankara – Kasım 1975
• Borsaya Kote Olduğu Tarih : Haziran 1990
• Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar
• Sermayesi : 2.280 milyon TL
Ortaklık Yapısı
• Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı : %74,2
• Diğer : %25,8
Kaynaklar:
https://www.aselsan.com/tr/hakkimizda
https://www.halkaarz.net/18-milyon-dolarlik-is-anlasmasi-imzaladi