Aselsan (ASELS) yüzde 400 sermaye tavanı artırımı yapacak
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) kayıtlı sermaye tavanını yüzde 400 arttıracağını açıkladı. Dev Savunma Sanayi şirketi Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) kayıtlı sermaye tavanını 2 milyar TL'den 10 milyar TL'ye çıkaracağını açıkladı.
SPK tarafından sermaye tavanı artırımı onayı alan dev şirket, yüzde 400 sermaye tavanı artırımı yapacağını yatırımcısı ile paylaştı.
ASELSAN (ASELS) KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI AÇIKLAMASI
Aselsan şirketi, KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada; ''Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliği 26.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.'' açıklamalarda bulunuldu.
ASELS HİSSESİ SON DURUMU
Borsa İstanbul'da ''ASELS'' kodu ile işlem görmekte olan şirketin hisseleri son işlem gününü yüzde 2,93 düşüşle 48,44 TL'den tamamladı. Hisse gün içinde en yüksek 50,15 TL'yi test ederken, en düşük 48,40 TL'yi görmektedir. Bu yazımızı yazarken aselsan şirketi perşembe günü saat 11.00'da yüzde 0,50 düşüş ile 48,20 liradan işlem görmektedir.
ASELSAN FAALİYETİ NEDİR ?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin %74,20'si TSKGV'ye aittir, %25,80'lik kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.
Kaynak: halkaarz.net