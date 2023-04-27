Aselsan (ASELS) yüzde 400 sermaye tavanı artırımı yapacak

ASELS HİSSESİ SON DURUMU

Borsa İstanbul'da ''ASELS'' kodu ile işlem görmekte olan şirketin hisseleri son işlem gününü yüzde 2,93 düşüşle 48,44 TL'den tamamladı. Hisse gün içinde en yüksek 50,15 TL'yi test ederken, en düşük 48,40 TL'yi görmektedir. Bu yazımızı yazarken aselsan şirketi perşembe günü saat 11.00'da yüzde 0,50 düşüş ile 48,20 liradan işlem görmektedir.