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ASELSAN ile BMC arasında 840 milyon euroluk anlaşma
ASELSAN ile BMC arasında 840 milyon euroluk anlaşma
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ASELSAN ile BMC arasında 840 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN ile BMC arasında 840 milyon 986 bin 250 euroluk sözleşme imzalandı. KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile BMC arasında; ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedariğine yönelik olarak 01.05.2019 tarihinde toplam bedeli 840.986.250,- EURO tutarında sözleşme imzalanmıştır." denildi

ASELSAN ile BMC arasında 840 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Açıklamada, BMC ile 840 milyon 986 bin 250 euroluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"ASELSAN ile BMC arasında; ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedariğine yönelik olarak 01.05.2019 tarihinde toplam bedeli 840.986.250,- EURO tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştirilecektir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ASELSAN #bmc
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