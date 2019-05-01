ASELSAN ile BMC arasında 840 milyon 986 bin 250 euroluk sözleşme imzalandı. KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile BMC arasında; ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedariğine yönelik olarak 01.05.2019 tarihinde toplam bedeli 840.986.250,- EURO tutarında sözleşme imzalanmıştır." denildi

ASELSAN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.



Açıklamada, BMC ile 840 milyon 986 bin 250 euroluk sözleşme imzalandığı bildirildi.



Yapılan açıklama şöyle:



"ASELSAN ile BMC arasında; ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedariğine yönelik olarak 01.05.2019 tarihinde toplam bedeli 840.986.250,- EURO tutarında sözleşme imzalanmıştır.



Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştirilecektir."



ulusal.com.tr