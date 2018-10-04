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ASELSAN Katar’da şirket kurdu

Katar'da, ASELSAN'ın yüzde 48 paya sahip olduğu "Şimşek" anlamına gelen BARQ isimli ortak girişim şirketi kuruldu.

ASELSAN Katar’da şirket kurdu

ASELSAN, yurt dışı iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla Katar’da yeni bir ortaklığı hayata geçirdi.

Şirketin 14'üncü iştirakinin kuruluşuna ilişkin duyuru, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretim, satış ve pazarlaması ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla yüzde 51'i Barzan Holding, yüzde 48'i ASELSAN, yüzde 1'i SSTEK AŞ'ye ait olmak üzere "Şimşek" anlamına gelen BARQ QSTP LLC unvanlı şirket kurulduğu bildirildi. Şirketin sermayesinin ise 1 milyon Katar riyali olduğu belirtildi.

ASELSAN, kontrollü ve sürdürülebilir büyüme için birçok ülkede iş ortaklıklarıyla ciddi adımlar atıyor.

Bir süre önce Katar'da proje ofisi açan şirket, bu ülkenin de yer aldığı Ortadoğu coğrafyasındaki varlığını uzun soluklu iş birliklerine dönüştürmek için girişimlerde bulunuyor.

ASELSAN, son olarak Katar'da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren bir ortaklık kurmak üzere mart ayındaki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) mutabakat metni imzalamıştı. Fuarda, BARQ bünyesinde geliştirilmesi ve üretilmesi planlanan bazı ürünler de sergilenmişti.

Şirket, komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretiminin yanı sıra Katar Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yeni alanlarda faaliyet gösterebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #ASELSAN
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