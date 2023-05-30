Aselsan'dan (ASELS) dev anlaşma
Savunma sanayide yaptığı anlaşmalarla adını sıkça duyuran ASELSAN, dev bir anlaşma ile yatırımcılarının karşısına çıkıyor. Aselsan şirketi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı anlaşmadan yaklaşık 1,8 milyar TL kazanacak.
Ülkemizin Savunma şirketi olan Aselsan, yapmış olduğu iş anlaşmasını yatırımcıları ile paylaştı. Aselsan şirketi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı anlaşmadan yaklaşık 1,8 milyar TL kazanacak.
Aselsan savunma sanayi şirketi yaptığı "Telsiz Muhabere Sistemi" anlaşmasından 1 milyar 88 milyon 991 bin 730 TL ve 33 milyon 894 bin 770 dolar kazanacağını duyurdu. Yapılan anlaşmanın güncel kur ile Türk lirası bazında toplam değeri yaklaşık 1,8 milyar TL olacak. Anlaşma çerçevesinden Aselsan tarafından teslimatlar 3 yıl içerisinde gerçekleştirileceği de bildirildi.
ASELSAN (ASELS) KAP AÇIKLAMASI
Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada; ''ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Telsiz Muhabere Sistemi" ile ilgili, 1.088.991.730,00 TL ve 33.894.770,00 ABD Doları tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2026 yılları arasında gerçekleşecektir.
Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.'' açıklamalarında bulunuldu.
ASELSAN FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin %74,20’si TSKGV’ye aittir, %25,80’lik kısım ise Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.