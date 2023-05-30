Aselsan'dan (ASELS) dev anlaşma

Aselsan savunma sanayi şirketi yaptığı "Telsiz Muhabere Sistemi" anlaşmasından 1 milyar 88 milyon 991 bin 730 TL ve 33 milyon 894 bin 770 dolar kazanacağını duyurdu. Yapılan anlaşmanın güncel kur ile Türk lirası bazında toplam değeri yaklaşık 1,8 milyar TL olacak. Anlaşma çerçevesinden Aselsan tarafından teslimatlar 3 yıl içerisinde gerçekleştirileceği de bildirildi.