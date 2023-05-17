Aselsan'dan (ASELS) rekor anlaşma

Ülkemizin en büyük şirketlerinden biri olan ''Aselsan'' hız kesmeden anlaşmalarına devam ediyor. Aselsan şirketi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 500 milyon 801 bin 109 TL ve 27 milyon 29 bin 473 dolarlık dev bir anlaşma gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket yaptığı anlaşma kapsamında ''Sabit Erken İhbar Radar Sistemi Projesi'' ni 2027 yılında teslim edecek.