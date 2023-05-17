Aselsan'dan (ASELS) rekor anlaşma
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hız kesmeden anlaşma yapmaya devam ediyor. Borsanın dev şirketi yaptığı anlaşma ile 1 milyar liranın üstünde para kazanacak.
Ülkemizin en büyük şirketlerinden biri olan ''Aselsan'' hız kesmeden anlaşmalarına devam ediyor. Aselsan şirketi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 500 milyon 801 bin 109 TL ve 27 milyon 29 bin 473 dolarlık dev bir anlaşma gerçekleştirdiğini açıkladı.
Şirket yaptığı anlaşma kapsamında ''Sabit Erken İhbar Radar Sistemi Projesi'' ni 2027 yılında teslim edecek.
ASELSAN (ASELS) YENİ İŞ ANLAŞMASI
Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalarda şunlar kaydedildi:
- ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sabit Erken İhbar Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 500.801.109 TL ve 27.029.473 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026-2027 yılları arasında gerçekleşecektir. Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır
ASELSAN FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin %74,20'si TSKGV'ye aittir, %25,80'lik kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/rekor-anlasma-1-milyar-lira-kazanacak