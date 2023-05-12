Aselsan'dan (ASELS) rekor iş anlaşması
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ASELS) Bugün (12.05.2023) KAP’ta Yeni İş ilişkisi kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yaptığı toplam bedeli 197,4 milyon EUR tutarlı tank sistemlerine yönelik bir anlaşma imzaladığını kamuyla paylaştı.
Asselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında satışların net satışlara oranındaki payı %56,5;
Ticari alacak/borç içindeki payı ise % 43,9 olarak belirtilmekte. İş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarih ise (bugün)12.05.2023 olarak beyan edilmekte.
Açıklamada “ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında AB-412 EP SG Helikopteri Modernizasyonu ve Entegrasyonu Projesi ile ilgili olarak, toplam bedeli 51.764.332,48 ABD Doları ve 81.665.400,86 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2030 yıllarında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.” denilmektedir.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) FİRMASININ FAALİYETİ VE ORTAKLIK YAPISI
• Tescil Yeri ve Tarihi : Ankara – Kasım 1975
• Borsaya Kote Olduğu Tarih : Haziran 1990
• Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar
ASELSAN FAALİYETLERİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgere yer veriyor:
- Her türlü kurum kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje mühendislik danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.