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Aasgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?





AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.



Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplama 2019 Hesaplama



Bekar - 191.85

Evli eşi çalışmayan 230.22

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 259.00

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287.78

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326.15

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326.15

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326.15

Evli eşi çalışan 191.85

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220.63

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249.41

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287.78

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306.96

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326.15 TL olarak belirlenmiştir.



AGİ Nasıl Hesaplanır?



AGİ, mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Mevcut yılın ilk 6 ayı için ücretin ne kadar olacağ belirledikten sonra yıllık toplan hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır Elde edilen tutar en düşük gelir vergili olan yüzde 15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylelikle AGİ hesaplanmış olur. Asgari geçim indirimi (AGİ) medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.Bekar - 191.85Evli eşi çalışmayan 230.22Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 259.00Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287.78Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326.15Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326.15Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326.15Evli eşi çalışan 191.85Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220.63Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249.41Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287.78Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306.96Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326.15 TL olarak belirlenmiştir.AGİ, mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Mevcut yılın ilk 6 ayı için ücretin ne kadar olacağ belirledikten sonra yıllık toplan hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır Elde edilen tutar en düşük gelir vergili olan yüzde 15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylelikle AGİ hesaplanmış olur.