Asgari ücret 12 bin TL mi olacak? Uzman isimden çarpıcı yorum
Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrette ara zam konusu da merak edilmeye başlandı. Asgari ücrete ara zam konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kritik açıklamalar geldi. Öte yandan Ekonomist ve Finans Uzmanı Murat Özsoy, Asgari ücret için rakam verdi. İşte detaylar...
Uzun zamandır gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda ayrıntılar netleşmeye başladı. Ocak ayında yapılan yüzde 50'nin üzerindeki zam oranı da, derinleşen enflasyon ortamında emekçinin ihtiyaçlarının gerisinde kaldı.
"YENİDEN DÜZENLEME YAPACAĞIZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında önemli bir açıklamada bulundu. 'Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, şunları söyledi:
- Ocak ayında asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptık ama bugün hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor. Onun için Temmuz ayında yeniden düzenleme yapacağız. Şu anda rakamla ilgili bir şey söylemeyim. Çünkü fiyat artışları ve fiyatların geldiği seviye ve ücretlerin alım gücünü ölçen birtakım parametreler var. Ona göre değerlendiriyoruz.
Temmuz zammının ne kadar olacağı sorusuna karşı Bilgin, bir rakam vermesinin doğru olmadığını söyledi. Zam tutarının veriler sonucunda ortaya çıkacak göstergelere göre belirleneceğini ifade etti. Asgari ücret zammının beş haneli sayılara ulaşıp ulaşmayacağı merak ediliyor.
ARA ZAM GÜNDEMDE
Böylece Ocak 2023’te 8.506 TL olarak duyurulan asgari ücretin 4 aylık kesinleşen yüzde 15,21’lik enflasyona göre şimdiden 9.799 olmuş durumda.