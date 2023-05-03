Asgari ücret 12 bin TL mi olacak? Uzman isimden çarpıcı yorum

"YENİDEN DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında önemli bir açıklamada bulundu. 'Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, şunları söyledi:

- Ocak ayında asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptık ama bugün hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor. Onun için Temmuz ayında yeniden düzenleme yapacağız. Şu anda rakamla ilgili bir şey söylemeyim. Çünkü fiyat artışları ve fiyatların geldiği seviye ve ücretlerin alım gücünü ölçen birtakım parametreler var. Ona göre değerlendiriyoruz.