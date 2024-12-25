Asgari ücret açıklandı Borsa hareketlendi

2025 yılı için belirlenen asgari ücretin ardından, Borsa İstanbul'da pozitif bir seyir gözlemlendi. BIST 100 endeksi, günün ilk işlemlerinde yüzde 1,8 artışla 9.846,39 puanla başladı. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Asgari ücret açıklandı Borsa hareketlendi
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 173,63 puan artarak 9.846,39 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi ise yüzde 1,52 değer kazandı. Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu açıklama, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağı beklentilerini pekiştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtirken, yurt dışında Noel tatili nedeniyle veri akışının sakin olacağını ifade etti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 seviyeleri direnç, 9.800 ve 9.700 seviyeleri ise destek noktası olarak değerlendiriliyor.

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