Asgari ücret açıklandı Borsa hareketlendi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 173,63 puan artarak 9.846,39 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi ise yüzde 1,52 değer kazandı. Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu açıklama, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağı beklentilerini pekiştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtirken, yurt dışında Noel tatili nedeniyle veri akışının sakin olacağını ifade etti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 seviyeleri direnç, 9.800 ve 9.700 seviyeleri ise destek noktası olarak değerlendiriliyor.