Asgari ücret alanları üzecek açıklama geldi!

2025 yılı için belirlenecek zam oranı aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunda belli olacak bu yıl için belirlenecek zam oranında enflasyon verileri dikkate alınacak önemli bir kriter olarak ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Evren Bolgün sözcü TV’nin canlı yayınında asgari ücret zamlı bekleyen vatandaşları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

'ZOR BİR SÜREÇ'

Bolgün, "Yüzde 20'yi geçmeyecek" vurgusu yaparak, çalışanlar için zor bir sürecin kapıda olduğunu belirtirken, IMF'nin 4. madde konsültasyonuna işaret eden Bolgün, "Beklenen enflasyon" çerçevesinde 2025 asgari ücret zammının tek seferde yapılacağını ve yüzde 20'nin üzerine çıkmayacağını ifade etti.

TARİH VEREREK UYARDI

Prof. Bolgün, Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirirken, "Bu durum 2024 yılının ikinci yarısında bir stok birikimi yaratacak" ifadelerini kullandı. Bu durumda enflasyonun 45 seviyelerine kadar yükselebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre ise bu oran yüzde 43,14; asgari ücret tahmini 24.336 TL. Anadolu Ajansı'nın tahmini yüzde 42,64 ile 24.251 TL, Reuters ise yüzde 42,95 ile 24.304 TL olarak belirlemiş durumda.

Finansal Kurumlar Birliği ise daha yüksek bir enflasyon beklentisiyle yüzde 49,39 tahmininde bulunarak, asgari ücretin 25.399 TL olabileceğini öngörüyor.

Uzman isim konuya dair şu ifadeleri kullandı: